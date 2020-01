Clienti buttati fuori dalle camere e hotel sequestrato. È successo a Cortina d'Ampezzo in un albergo a tre stelle affacciato sul Monte Cristallo. E siccome il sequestro è avvenuto di venerdì, il sabato si sono presentati altri clienti, come riporta Il Gazzettino, che avevano prenotato attraverso il sito Booking.com e hanno trovato la porta chiusa. Tutti i clienti sono stati trasferiti in altre strutture.

L'albergo è un 3 stelle, lo Sport Hotel Pocol, da 16 camere. Il custode giudiziario, Gianluca Lava, ha affisso sul portone un avviso in italiano e inglese per spiegare che l'hotel era sotto sequestro, come era già avvenuto alcuni anni fa. Booking.com ha chiuso le prenotazioni e sul sito segnala ai clienti altre strutture vicine.