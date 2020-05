Chiuso Covid Hospital di Jesolo

YT8-GM

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 30 MAG - Il reparto Covid-19 dell'ospedale di Jesolo (Venezia) è stato chiuso dopo la dimissione delle ultime due pazienti e il personale medico-infermieristico si è lasciato andare a una grande festa. Stamani si sono date appuntamento circa 150 persone per celebrare il momento. Guidati dal primario del reparto di Malattie Infettive Lucio Brollo, i sanitari hanno curato complessivamente circa 200 pazienti: nei momenti di massima urgenza e incidenza della pandemia, ci sono state anche 60 persone ricoverate contemporaneamente. Come una liberazione, questa mattina l'equipe del reparto si è ritrovata intonando canti e balli e perfino il più classico dei cori da stadio: "Chi non salta Covid-virus è". Subito dopo il primario ha chiuso simbolicamente a chiave la porta del reparto in cui negli ultimi mesi si sono combattute battaglie quotidiane contro il Coronavirus e in cui complessivamente si sono alternati circa 300 sanitari.