Cgia, nel 2021 ripresa Veneto più forte che nel resto del Paese

Le stime economiche per la fine del 2020 indicano che il Pil del Veneto pagherà più duramente gli effetti del lockdown rispetto alla media italiana, -10,6% in confronto al -10,1% nazionale, a causa soprattutto delle dimensioni del suo sistema turistico. Ma nel 2021 questo trend si invertirà, e la regione potrebbe crescere di più, +6.9%, della media del Paese, +5,9%, con la migliore performance tra le regioni del Nordest ed anche sulla Lombardia (+6,6%). Lo afferma una elaborazione dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, su dati camerali e Istat. Nel 2021 in sostanza l’industria del Veneto, stima la Cgia, potrebbe riportarsi quasi sui livelli del 2019.