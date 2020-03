Continuano a salire i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto, giunte a 686. Sono stati 16 i nuovi casi registrati da questa mattina. Lo spiega il nuovo Report della Regione Veneto (domenica 8 marzo ore 17). Il numero dei decessi è salito a 19 ovvero uno in più rispetto questa mattina, avvenuto a Chioggia.

Il maggior incremento si è riscontrato tra i residenti a Venezia (+ 6) seguita da Verona (+3), più 3 i cluster residenti nel comune di Vo', Vicenza (+2), Rovigo (+1). Nessun nuovo caso a Treviso, Padova e Belluno. Le persone ricoverate salgono a 193 (+24), quelle in terapia intensiva a 47 (+1). Quatto (+1) sono casi collegati alla Lombardia e per 19 (numero stabile) è in corso l’assegnazione epidemiologica.

I CASI NEL VICENTINO

A Vicenza e provincia i casi di positività sono saliti a 52, due casi in più rispetto al report di questa mattina. Di questi, 10 pazienti sono ricoverati al San Bortolo di Vicenza, di cui 6 in terapia intensiva, mentre tre sono stati dimessi. Cinque i pazienti ricoverati all'ospedale di Santorso e uno all'ospedale di Bassano.