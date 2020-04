«Per me è un dolore e una profonda, amara sconfitta che anche nel nostro Veneto si stia verificando una vera e propria ecatombe. Per settimane gli appelli dei rappresentanti del mondo delle Rsa, così come le denunce dei sindacati, sono stati inascoltati. E questo non lo possiamo accettare». Lo afferma il sottosegretario agli Interni, Achille Variati, in un post sul proprio profilo Facebook, riferendosi al «dramma nel dramma» rappresentato dalle morti nelle case di riposo.

«Le case di riposo e in particolare le Rsa - prosegue - per quanto autonome dal punto di vista gestionale, dal punto di vista sanitario hanno un chiaro riferimento: le Ulss e quindi il sistema sanitario delle Regioni. Non lo possiamo accettare perchè il Veneto si vanta costantemente della propria sanità, dei suoi standard, della sua efficienza, e a ragione».

Il governatore Luca Zaia replica seccamente al sottosegretario Achille Variati sulle accuse per «l’ecatombe» nelle case di riposo. «Se le sue parole sono vere resto basito. Variati è il governo. Fossi in lui andrei in Procura a fare una denuncia. Io farei così». «Il sottosegretario agli interni - aggiunge -, dice che sono stati inascoltati gli appelli delle case di riposo. Io andrei subito a denunciare la Regione, e la Regione poi dovrà difendersi presentando le carte. Le istituzioni hanno un obbligo: non dirle, ma farle le cose». «Le Procure - ha osservato Zaia - hanno un sacco di carte mie su cose che ho fatto e non ho detto questi anni». Per Zaia, tuttavia, la polemica «è squallida». «Non c’è una regione che si è salvata da questa tragedia. Mi domando - afferma - se queste queste osservazioni il Governo le fa dovunque. È inutile fare le video-conferenze con il Governo per vincere la partita delle case di riposo, e poi c’è qualcuno che dice il contrario quando è fuori».

«Rimango colpito negativamente dalla durezza delle parole nervose del Presidente del Veneto Zaia, a commento di un mio pensiero sulla fragilità delle difese sanitarie nelle strutture di ospitalità per anziani. Questa fragilità è oggettiva e conosciuta: risulta purtroppo dalla cronaca quotidiana e dai dati che purtroppo rileviamo ogni giorno». Così il sottosegretario agli interni, Achille Variati, ha replicato al governatore del Veneto, con cui oggi si è aperto un contraddittorio dopo alcune accuse dell’esponente Dem per le numerose morti nelle case di riposo. «Rispondere con la polemica non serve. La speranza - aggiunge - è che a tempi brevissimi si facciano i tamponi a tutti gli ospiti e operatori e si proceda a prendere decisioni rapide per la massima sicurezza, convogliando anche volontari a supporto, e non escludendo trasferimenti temporanei degli ospiti. Il Governo è a fianco delle Regioni».

«So bene - conclude Variati - che si stanno affrontando situazioni complesse, durissime, ma al governatore del Veneto, responsabile della sanità regionale e quindi anche della sanità nelle case di riposo, dico che non è sbagliato confrontarsi, accettando contributi e preoccupazioni anche critiche, ma costruttive».