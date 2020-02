Carnevale: a San Valentino danze e baci

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Nel giorno dedicato all'amore, venerdì 14 febbraio, Piazza San Marco sarà protagonista di uno speciale evento dedicato agli innamorati con protagonisti l'amore, il divertimento e la danza, con numerose scuole di ballo della città. A partire dalle 19.00, i presentatori dello show, la conduttrice Federica Cacciola e il dj Tommy Vee, introdurranno le danze in piazza intervallati dallo showman Principe Maurice. Sul palco, i ballerini delle associazioni proporranno balli e coreografie in tema. E' prevista inoltre una "Scuola del Bacio", con istruzioni al pubblico sulla storia dell'idillico gesto d'amore, e uno speciale "Elisir D'Amore", un cocktail d'autore per una speciale notte d'amore. Chi vorrà urlare la propria dichiarazione d'amore potrà inviare un selfie all'indirizzo amore@carnevale.venezia.it. I più creativi saranno selezionati per salire sul palco e urlare la propria dichiarazione. (ANSA).