Candidato positivo: staff, stamane condizioni mediche buone

(ANSA) - PADOVA, 07 SET - Le condizioni mediche di Arturo Lorenzoni "appaiono buone". E' quanto fa sapere stamane lo staff del candidato governatore per il Centrosinistra in Veneto, risultato positivo al Covid e ricoverato in ospedale dopo un malore, sottolineando che "ieri sera ha cenato regolarmente e dormito tutta la notte". "I medici che stamane lo hanno visitato - viene rilevato - riportano una temperatura altalenante, ossigenazione buona e assicurano di proseguire con gli accertamenti". Nel frattempo Lorenzoni "è in costante contatto telefonico con la famiglia e con gli amici e risponde alle centinaia di messaggi di solidarietà e incoraggiamento ricevuti". Al momento, tutti gli impegni sono sospesi. "Le attività previste, anche online, per i prossimi giorni - si sottolinea - restano in stand-by". (ANSA).