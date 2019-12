Calcio: serie A; Lazio-Verona slitta a febbraio

RI

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Slitta al 5 febbraio 2020 la disputa del recupero Lazio-Verona, incontro valido per la 17/a giornata del campionato di serie A e inizialmente in programma per l'8 gennaio prossimo allo stadio Olimpico. La partita, secondo quanto informa la Lega serie A, avrà inizio alle 20.45. Il match era in calendario per il 22 dicembre ma era stato spostato a gennaio per la concomitanza con la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. (ANSA).