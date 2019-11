Calcio: Fiorentina; Montella, ripartire dopo sconfitta Cagliari

XCI

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - "La sconfitta di Cagliari non l'abbiamo ancora assorbita del tutto, sono e siamo rabbiosi, da una parte va dimenticata per ripartire, dall'altra va ricordata per non ripetere certi errori". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, aspettando la trasferta di domani in casa del Verona contro cui riavrà a disposizione Ribery dopo tre giornate di squalifica. Mancheranno Pulgar e Castrovilli, fermati dal giudice sportivo, ad anche Chiesa, pur convocato, accusa qualche problema fisico. "Dobbiamo gestire bene Federico - ha spiegato il tecnico viola -. Per il resto ho visto la squadra bene, abbiamo dimostrato contro il Sassuolo e in parte con il Parma di non essere Ribery-dipendenti ma è ovvio che si sia trattata di un'assenza importante, lo sarebbe stata per qualsiasi club". "A Verona - ha concluso il tecnico viola - ci aspetta una battaglia contro una delle squadre rivelazione del campionato. L'importante sarà non perdere mai l'equilibrio mentale". (ANSA).