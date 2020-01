Giovani calciatori dell'Asd Bovolone 1918 puniti, per una partita degenerata in parolacce e sputi, a fare gli spazzini e a raccogliere rifiuti abbandonati. L’originale «castigo» è stato stabilito per sei calciatori giovanissimi e tre dirigenti, che hanno accettato di espiare così, con una sorta di commutazione di pena, la loro colpa per una maxi squalifica sportiva, arrivata dopo una burrascosa partita di calcio a San Gregorio di Veronella contro la squadra dell’Aurora Cavalponica.

La squalifica che ha portato i nove, tra calciatori juniores e dirigenti accompagnatori, a fare gli spazzini ieri, era arrivata a fine novembre. A decidere però di tramutare lamentele e voglia di ricorsi in un percorso diverso - che comunque non cancella la sanzione alla società Asd Bovolone 1918 - è stata la stessa dirigenza della società calcio.

Calciatori e accompagnatori dell’Asd Bovolone si sono affiancati ad alcuni volontari del Gas, impegnati in periodici interventi di raccolta rifiuti abbandonati, per una pulizia che è iniziata dal piazzale davanti alle Poste, in via Madonna.