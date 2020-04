Da ieri sera, sono state 9 le vittime del coronavirus in Veneto (2 a Verona e 4 a San Bonifacio, 1 a Schiavonia, 1 a Conegliano, 1 a Trecenta). Dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 981. Lo riferisce il report del mattino (giovedì 16 aprile ore 8) della Regione. Sono 10.800 i casi attualmente positivi, cioè 106 più di ieri. Il dato è però influenzato dal numero di tamponi effettuati, che aumenta sempre di più.

Sono 3.209 i guariti (negativizzati virologici). E sono attualmente 13.902 (16.958 ieri) le persone in isolamento fiduciario, ben 3.050 meno di ieri.

Il totale dei contagiati in Veneto - dato cumulativo, dall'inizio dell'epidemia Covid-19 - è salito a 14.990. Scende il numero dei pazienti ricoverati in ospedale in condizioni non gravi: 1.403, undici meno di ieri. Scende anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 209, ovvero 5 meno di ieri.