Dal 4 maggio 2020 è consentito a tutti di svolgere attività sportiva e motoria all’aperto anche lontano da casa, raggiungendo il luogo prescelto in auto o con mezzi pubblici, purché si resti all’interno dei confini regionali e rispettando le raccomandazioni prescritte. Via libera, dunque, anche alle escursioni in montagna.

A tal proposito il Cai Veneto ricorda a tutti che «il passaggio alla fase 2 non può essere inteso come la fine dell’epidemia e un ritorno alla normalità, per questo ci vuole ancora tempo, bisogna utilizzare prudenza e gradualità. Non gettiamo dalla finestra 50 giorni di sacrifici». L'invito, a chi vuole ritornare a fare attività fisica in ambiente alpino, è quello di tenere «un approccio prudente attento e rigoroso».

Il Cai, in una nota firmata dal presidente regionale Renato Frigo, ha fornito una sorta di vademecum con alcune semplici regole e indicazioni che è bene rispettare:

Alcune regole:

• “è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività”;

• nel mezzo privato possono trovare posto solo le persone conviventi senza limite di distanza, per tutti gli altri deve essere rispettato il limite di 1 m.

Durante l’attività fisica in ambiente alpino è necessario:

• mantenere la distanza sociale di almeno 1 m;

• divieto di assembramento;

• obbligo di essere dotati di mascherina da indossare quando ci si avvicina alle persone, e indossare i guanti o utilizzare un gel.

Il CAI Veneto ricorda che:

• è meglio non andare in montagna da soli;

• bisogna avere coscienza dei propri limiti e avere la capacità di non superarli;

• essere autosufficienti;

• è buona norma fornire ai famigliari o agli amici, il luogo dell’attività fisica e l’orario di ritorno.

Inoltre ricordate:

• Tutti i rifugi in quota sono chiusi.

• È vietato l’utilizzo dei bivacchi per escursioni programmate.

• I bivacchi possono essere utilizzati solo in caso di emergenza, l’accesso equivale all’assunzione di responsabilità per l’utente del rischio di contagio da COVD19, non essendo luoghi controllati.





Infine, ma non meno importante, l'ultima raccomandazione: «La vostra prudenza è un segno di rispetto per tutte le persone che in caso di incidente dovrebbero intervenire mettendo a rischio la propria salute».