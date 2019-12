Alle 11.20 del giorno di Natale, i vigili del fuoco sono intervenuti su una spiaggia del lago di Santa Croce nel comune di Alpago per soccorrere un parapendista finito nelle acque del lago durante l'atterraggio, invece che sulla spiaggia. L'uomo, in stato di ipotermia, è stato prontamente soccorso da un passante e subito dopo dai vigili del fuoco e dal personale del Suem arrivati tutti insieme. Il parapendista è stato assistito dai sanitari è trasferito in ospedale.