Tragedia nella notte a Montecchio di Negrar, in provincia di Verona. Attorno alle due e mezza, in via Sottosengia, un giovane di 33 anni, veronese, è precipitato da un dirupo a lato della strada perdendo la vita. Era con alcuni amici, che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, ma per lui non c'era più niente da fare. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Caprino.

Dalle prime informazioni raccolte, secondo quanto riporta L'Arena.it, il gruppo si era fermato a lato della carreggiata, probabilmente per dei bisogni fisiologici, in un tratto collinare che sovrasta la Valpolicella. All'improvviso, la caduta del 33 enne e la tragedia.