PADOVA. Un ciclista di 55 anni residente a Cadoneghe (Padova) è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto a Torreglia (Padova). L'uomo stava percorrendo, con la sua bici da corsa, via Abate Barbieri quando è finito contro un furgone Nissan, condotto da un 46enne di Torreglia, proveniente nel senso di marcia opposto. Per il ciclista non vi è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato del 118.

Da una prima ricostruzione, secondo quanto riporta il Mattino di Padova, pare che il 55enne nell'affrontare una curva abbia perso il controllo della bici cadendo e successivamente finendo sotto al furgone.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno proceduto ai rilievi e al sequestro dei mezzi.