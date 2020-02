BUO

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - Si sono concluse le operazioni di despolettamento dell'ordigno bellico di Porto Marghera. Lo hanno comunicato gli artificieri dell'8/o reggimento Folgore al centro operativo del Comune di Venezia. Ora la bomba verrà imbracata per essere caricata su un'imbarcazione che la porterà in mare aperto per il brillamento. (ANSA).