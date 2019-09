PADOVA. Un bodybuilder, Daniele Pozzi, 23 anni, originario della provincia di Varese, è stato trovato senza vita dalla fidanzata nella sua camera d’albergo a Padova. Il giovane aveva partecipato ieri a un’esibizione di body building presso la fiera della città euganea. I carabinieri sono stati allertati dai titolari dell’albergo, che si trova proprio dietro al quartiere fieristico. Pozzi sarebbe morto nel sonno, non ci sono segni di effrazione nella sua stanza, quindi si esclude l’intervento di altre persone. Secondo quanto riporta il Mattino di Padova non sono state trovate sostanze particolari in camera. Il pubblico ministero di turno sta attendendo l’esito dei primi accertamenti medici prima di predisporre un’autopsia sul corpo dell’atleta.