Boato nella notte e poi il rogo: paura in una palazzina

La notte scorsa alle 3 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carnaro in località Tencarola nel comune di Selvazzano Dentro per l’incendio di un appartamento innescato da un’esplosione: nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita.

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, accorse da Abano e Padova con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, tutti i condomini della palazzina di due piani e sei appartamenti si trovavano già strada. Gli operatori hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero stabile. Gravi i danni all’appartamento. Le cause dell’incendio e dell’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso delle squadre sono terminate questa mattina alle 7.