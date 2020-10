Bmw vola nel fossato: muore 22enne, feriti i quattro amici

Tragico incidente stradale nella tarda serata di domenica 18 ottobre in provincia di Treviso. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, di cui due gravi.

L'allarme è scattato poco prima delle 23. Una Bmw, con a bordo cinque giovani, stava viaggiando lungo via Pizzocchera, a Salgareda (Treviso), quando, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, ribaltandosi in un fossato. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita Nicolò Minello, 22 anni, di Noventa di Piave (Venezia). Il giovane, che giocava come attaccante nel Grassaga in Terza categoria, era seduto sul sedile posteriore. Feriti gli altri quattro amici che erano con lui: gravissime le condizioni di un 29enne di Meolo e un 22enne di Noventa di Piave che sono stati ricoverati in rianimazione al Ca' Foncello di Treviso. Feriti, ma non in pericolo di vita un 22enne di Meolo e un 23enne di Noventa di Piave. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem e la polizia stradale. Sulla tragedia la Procura ha aperto un fascicolo.

Grande la commozione sui social una volta appresa la notizia. L'Asd Grassaga ha ricordato il 22enne calciatore in un post: «Non trovando le parole adatte alla perdita di un ragazzo sempre solare, felice e sorridente, l’Asd Grassaga si stringe tristemente attorno alla famiglia di Niccolò. Un'altra gravissima notizia che ha scosso la Nostra comunità. Ancora incapaci di assorbire e credere a tale notizia, rinnoviamo le condoglianze alla famiglia ed agli amici del Nostro Mine». Tanti i messaggi di cordoglio da parte di diverse società del calcio dilettantistico, veneziano e non.