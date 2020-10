Episodio sconcertante nella notte alle Golosine a Verona. Attorno a mezzanotte, all'angolo fra via Tevere e via Chioda, è stato ritrovato un bambino di due, tre mesi abbandonato sul ciglio della strada. Soccorso dal 118, il bimbo, ricoverato all'ospedale della Donna e del Bambino in terapia intensiva, sta bene. Si sta cercando di risalire all'identità del piccolo e dei genitori.

È stato un cittadino pakistano, che stava andando al lavoro in bici, a notare il bimbo abbandonato per strada, avvolto in una coperta di lana, che piangeva. Ha subito chiamato il 113 e gli agenti delle volanti della questura di Verona hanno prestato i primo soccorsi al piccolo l'hanno messo al sicuro in auto.