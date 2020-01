CO

(ANSA) - VENEZIA, 12 GEN - Un bambino di 9 anni, di Marcon (Venezia), è stato ricoverato in gravi condizioni ieri sera all'ospedale di Treviso dopo essere rimasto vittima di un incidente in casa. Il piccolo, per cause da ricostruire, è caduto da una sedia ed è finito pesantemente sul pavimento, procurandosi una contusione alla testa.