SAN PIETRO IN GU (Padova). Una bambina di 4 anni di origine olandese è caduta da una finestra facendo un volo di tre metri: il fatto è accaduto nell'abitazione dei nonni della piccola a San Pietro in Gu (Padova), dove la bimba, insieme ai genitori, si trovava per trascorrere le vacanze estive.

Immediato il soccorso dell'elicottero del 118 che ha trasportato la piccola al pronto soccorso pediatrico. Stando alle prime testimonianze, la bambina è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto i carabinieri che hanno parlato con tutti i testimoni presenti.