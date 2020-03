Biennale: Venezia, insediato il cda della presidenza Cicutto

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAR - Si è insediato oggi il nuovo Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Roberto Cicutto e composto da Luigi Brugnaro (Vicepresidente, Sindaco di Venezia e Presidente della Città metropolitana), Luca Zaia (Presidente della Regione Veneto), Claudia Ferrazzi (designata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo)Il nuovo Consiglio sarà in carica per il quadriennio 2020 - 2023. Dopo aver salutato i componenti del Consiglio - al quale ha partecipato il prof. Amerigo Restucci su delega del Presidente della Regione Veneto - e il Collegio dei Revisori dei conti, composto da Jair Lorenco (Presidente), Stefania Bortoletti e Anna Maria Como. Cicutto ha ricordato il dovere di "continuare la missione della Biennale, nell'interesse del suo prestigio internazionale". Dopo i ringraziamenti Cicutto ha voluto ricordare il grande maestro Vittorio Gregotti (cui tanto deve La Biennale), 'pensatore' infaticabile dell'architettura sociale che è fatta di mattoni e cemento, ma soprattutto di relazioni. (ANSA).