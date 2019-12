Benetton, basta odio verso mia famiglia

CO

(ANSA) - VENEZIA, 1 DIC - "Trovo necessario fare chiarezza su un grande equivoco: nessun componente della famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. La famiglia Benetton è azionista al 30% di Atlantia che a sua volta controlla Autostrade". E' quanto precisa Luciano Benetton, in una lettera inviata ad alcuni quotidiani nazionali, in cui chiede "serietà", non "indulgenza", ma invita a smettere l'odio nei suoi confronti e della sua famiglia.