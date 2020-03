Viene confermato dai vescovi delle diocesi del Veneto lo stop alle celebrazioni eucaristiche fino a

domenica 8 marzo compresa, in applicazione del decreto sul coronavirus, mentre per altri sacramenti come battesimi e matrimoni potranno partecipare solo i familiari e i testimoni.

La decisione è stata presa oggi al termine della riunione straordinaria, nella sede della Conferenza Episcopale Triveneto a Zelarino (Venezia) per fare il punto della situazione e condividere alcune linee comuni alla luce del nuovo decreto, «in comunione con le Chiese di Lombardia ed Emilia Romagna - sottolinea una nota - e nello spirito di reciproca collaborazione tra Chiesa e Stato per la promozione dell’uomo e il bene del Paese».

Tra le altre indicazioni, l’accesso a tutti gli spazi aperti al pubblico (chiese, oratori, patronati, musei) sarà possibile a condizione che a tutte le persone presenti venga garantita la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Viene disposto inoltre di togliere le acquasantiere. Possibile anche la celebrazione del sacramento della penitenza, nella forma individuale.

«Nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo - aggiungono i vescovi veneti - i fedeli dedichino un tempo conveniente all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni trasmesse tramite radio, televisione e in streaming, nonchè i sussidi offerti dalle diocesi».