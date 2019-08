VERONA. La scena è un terrazzo al primo piano di una palazzina in piazza Marconi a Roverchiaretta, frazione di Roverchiara in provincia di Verona. Una donna bastona un labrador nero. I clienti del bar di fronte alla palazzina assistono. Uno di loro filma, gli altri inveiscono contro la donna che si accorge di essere ripresa.

Video: cane preso a bastonate

Il video del cane maltrattato, come riporta L'Arena.it, è stato diffuso in una chat privata ed è arrivato all'attenzione della Lega nazionale per la difesa del cane di Legnago e del Basso Veronese capeggiata da Mariella Zamperlin. Alcuni animalisti si sono appostati, hanno verificato che il cane fosse ancora vivo e poi hanno denunciato la donna ai carabinieri di Legnago per il maltrattamento. Il video è diventato prova della denuncia e il caso ora è in Procura a Verona.