Basket: 73-67 a Brindisi, Venezia vince Coppa Italia

RI

(ANSA) - PESARO, 16 FEB - L'Umana Reyer Venezia del patron Luigi Brugnaro ha vinto la Coppa Italia 2020 di basket battendo l'Happy Casa Brindisi per 73-67 nella finale giocata oggi a Pesaro. Ai pugliesi per imporsi non sono bastati i 27 punti di Adrian Banks, trascinatore dei suoi. Per Venezia il miglior marcatore è stato Watt con 17, mentre 13 li hanno realizzati Tonut e Daye. (ANSA).