JESOLO. Dramma nel pomeriggio in spiaggia a Jesolo, all'altezza di piazza Drago. Un 49enne moldavo è morto, probabilmente colto da malore, mentre stava facendo il bagno in mare. Pare che la vittima fosse arrivata a Jesolo assieme ad altri tre amici di origine moldava, residenti a Padova. Erano in mare quando è iniziato a piovere (in quel momento c'era la bandiera rossa). Rientrati in tutta fretta, nella confusione generale (per la pioggia e il temporale, c'è stato un fuggi fuggi generale dei turisti), non si erano accorti che mancava l'amico. Sono così rientrati e hanno iniziato a cercarlo; nel frattempo il tempo passava. Sono stati allertati anche gli addetti al salvataggio. Il corpo senza vita è stato ritrovato a circa 15 metri dalla battigia. Riportato a riva, non è rimasto che constatarne il decesso. Considerato che il mare, nonostante il brutto tempo, non era mosso, non è escluso che la morte sia da ricondurre ad un malore. Sul posto la Guardia Costiera.