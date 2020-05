Az.Ospedale Verona chiude centro Covid

GM

(ANSA) - VERONA, 20 MAG - "Ormai il peggio è passato". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Chiara Bovo, annunciando oggi la chiusura del Centro Covid all'ospedale Borgo Trento. Il 14 marzo - ha spiegato - i posti letto erano stati trasferiti nel Centro Covid, adesso in pneumologia abbiamo un solo paziente in via di dimissione". I posti letto durante l'emergenza, dall'11 marzo, erano stati praticamente raddoppiati."E' un grande risultato - ha aggiunto Bovo - frutto del lavoro e della collaborazione di tanti medici, che anche da altri reparti hanno assicurazione la loro collaborazione ed anche di molti volontari". "E' stato uno splendido gioco di squadra - ha osservato Claudio Micheletto, direttore della Pneumologia -, sono stati due mesi estremamente intensi e di straordinario lavoro di cui serberemo il ricordo, soprattutto delle tante guarigioni, con medici e operatori sanitari in prima linea in condizioni di emergenza".