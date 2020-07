Autonomia, mille giorni dal referendum. Zaia: «Arriverà, a Roma devono metterselo in testa»

«Sull’autonomia abbiamo lavorato tanto in questi anni, il governo Gentiloni non ci ha ascoltato tanto, l’attuale governo Conte al momento non ha prodotto nulla. L’autonomia nel bene e nel male arriverà, a Roma devono metterselo in testa». Così il presidente del Veneto Luca Zaia

a mille giorni dal referendum.

«Pensano sia una sottrazione di potere, invece è una nostra assunzione di responsabilità. Se questo governo vuol scrivere una pagina di storia lo faremo con loro, altrimenti lo faremo con il prossimo. Votare non è stato inutile, grazie al plebiscito ora si parla di autonomia a livello nazionale. Se lo avessero fatto venti anni fa al posto mio, oggi saremmo autonomi».