Autonomia: D'Incà, Coronavirus ha 'sospeso' legge-quadro

GM

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Sull'Autonomia differenziata delle Regioni "oggi avremmo già avuto una prima lettura della legge-quadro, se non avessimo avuto il Coronavirus". Lo ha affermato a Mestre il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "A fine febbraio - ha detto, a margine di un incontro per le Regionali del M5S - la stavamo portando in Parlamento, eravamo in accordo con maggioranza e Regioni, c'era un percorso condiviso Stato-Regioni. Il Coronavirus ha sospeso la vita di noi tutti. Adesso Il Parlamento si è alleggerito del peso dei decreti legge e dei Dpcm, e riprendiamo in mano quella legge-quadro che deve essere ratificata dal Parlamento", ha concluso. (ANSA).