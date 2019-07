Ore 18. Si sono concluse intorno alle 18 le operazioni di messa in sicurezza dell'autocisterna in sosta nella piazzola al chilometro 371 direzione Milano, poco dopo l'area di servizio di Arino ovest sulla A4. Riaperta anche la carreggiata ovest.

Il mezzo pesante, che trasportava liquidi alimentari non pericolosi, ha preso fuoco. Coinvolti la motrice e il serbatoio. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola di sosta ed ha subito dato l'allarme.

Alle 16.35 è stata autorizzata la riapertura della carreggiata est in direzione Trieste, permane invece la chiusura della carreggiata ovest in direzione Milano, dove si trova il mezzo, in attesa del nulla osta alla riapertura. Sul posto operano i Vigili del Fuoco, la Polstrada e 4 mezzi degli ausiliari con i coordinatori alla viabilità in contatto con il Centro operativo di Mestre di Concessioni Autostradali Venete per le operazioni di assistenza e presegnalazione.

Ore 16.15. L’autostrada A4 è stata chiusa dalle 16.10 in entrambe le carreggiate per un’autocisterna in fiamme al chilometro 371,800 ovest in direzione Milano. Il mezzo pesante ha preso fuoco in una piazzola di sosta tra il Bivio A4/A57 (Arino) e Padova est: non si segnalano conseguenze per le persone, ma Polstrada e Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni per facilitare l’intervento di spegnimento.