Incidente mortale questa mattina a Ormelle, nel Trevigiano. Vittima un 27enne di origini kosovare, Arten anni, residente a Oderzo. Il giovane, operaio in un'azienda della zona, stava andando al lavoro quando l'auto è uscita di strada, schiantandosi contro un muro in cemento. Qualsiasi tentativo di soccorso da parte del 118 è stato vano: a causa delle ferite riportate il 27enne è morto all’istante. Non è escluso che all'origine dello schianto possa esserci stato un malore improvviso.