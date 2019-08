TREVISO. Due uomini sono morti in un incidente stradale accaduto lungo la statale Pontebbana a Villorba (Treviso). I due, di nazionalità albanese e rispettivamente di 24 e 35 anni, sono usciti di strada - per cause al vaglio delle forze dell'ordine - andando a sbattere contro un muro di cemento a protezione di un cantiere della Pedemontana. Scattato l'allarme sono risultati inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118 e dei vigili del fuoco.