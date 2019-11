CONSELVE (Padova). Tragedia ieri sera poco prima delle 23. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova a Conselve per un’auto finita contro un albero: deceduto un uomo di 54 anni. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo; purtroppo i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 sono stati vani. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro