PADOVA. Tragedia sulle strade nella notte a Tribano, in provincia di Padova. Un 36enne della provincia di Rovigo ha perso il controllo della sua Opel Astra in via Olmo. L'auto si è ribaltata più volte e ha finito la corsa nel campo che costeggia la strada. Il 36enne è stato trasportato d'urgenza dal 118 in ospedale. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo.