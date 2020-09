Auto nel canale si ribalta: 23enne muore sul colpo

Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato a Mirano, in provincia di Venezia. A perdere la vita un 23enne del posto. L'allarme è scattato poco dopo le 3 in via Scaltenigo. Il giovane, dopo aver perso il controllo della sua auto, una Opel Agila, è finito in un canale di scolo, schiantandosi contro il terrapieno di cemento all'ingresso di un'abitazione.

Nonostante l'intervento dei soccorsi per il 23enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente il Suem 118, i vigili del fuoco di Mira e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba.