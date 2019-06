VENEZIA. Un giovane di 23 anni, Davide Zane, residente a Burano (Venezia), è morto questa notte in un incidente stradale a Cavallino Treporti (Venezia). Zane era al volante di un’automobile che mentre percorreva via Saccagnana, nei pressi del cimitero è uscita di strada ed è finita nel canale. I due amici che viaggiavano con lui sono riusciti a uscire dalla macchina e hanno nuotato fino a mettersi in salvo. A bordo strada hanno fermato un automobilista che ha lanciato l’allarme.

L’auto con Zane all’interno nel frattempo è affondata, e due ore più tardi è stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno riportato a riva il corpo senza vita del 23enne. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi.