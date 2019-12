VERONA. Terribile incidente, alle 13.20, a Bonavigo, in località Pilastro, non lontano dal confine con il Vicentino. Un'auto - per cause in corso di accertamento - ha sbattuto violentemente contro il muro di una azienda. I tre gli occupanti del veicolo sono morti sul posto. Le vittime sono due sorelle, di cui una minorenne, e il fidanzato della maggiore: tutti e tre di Ronco all'Adige.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Legnago, la polizia locale Adige Guà e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi da quel che resta della vettura. Da una primissima ricostruzione, sembra che l'auto provenisse da Minerbe e viaggiasse in direzione Albaredo quando ha sbandato subito dopo una curva finendo contro il muro di recinzione di una ditta.

La strada fra la chiesa di Madonna di Loreto e la rotonda che porta a Coriano è stata chiusa.

Francesco Scuderi