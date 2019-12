Pauroso incidente nella notte in A22 tra Verona Nord e Affi, in direzione del Brennero.

Poco prima delle 4, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camper e un'auto, una Skoda Octavia: coinvolte otto persone, fra le quali tre bambini.

Fortunatamente questi ultimi non necessitavano di essere portati in ospedale, così come due uomini. Un ragazzo, il ferito più grave, è stato invece portato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Borgo Trento, mentre due donne sono state portate a quello di Peschiera.

Sul posto, oltre a tre ambulanze, la Polstrada e i vigili del fuoco: le fiamme si sono sviluppate sul camper ma sono state domate dall'intervento dei pompieri, dopo che le persone erano uscite autonomamente dai due mezzi.

L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzione fino alle sei di questa mattina.

Riccardo Verzè