PADOVA. Doppio incidente nella notte in corso del Popolo a Trebaseleghe. Un’auto capottata nel primo sinistro con un ferito e dopo qualche ora un’altra vettura, che si è schiantata contro l’autogrù dei vigili del fuoco ancora al lavoro. Lievemente feriti due carabinieri, che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Il primo incidente alle 3 circa, quando un’auto, per cause in corso di accertamento, si è rovesciata in un fossato a bordo strada con il conducente rimasto bloccato all’interno. I pompieri, accorsi con i volontari di Santa Giustina in Colle e la squadra di Castelfranco e l’autogrù di Treviso, hanno estratto non senza difficoltà il conducente, rimasto intrappolato all’interno della Ford Fiesta. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 per essere trasferito in ospedale a Camposampiero. Mentre erano in corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero dell’auto da parte dei vigili del fuoco un’autovettura non si è accorta dei soccorsi in atto ed è andata a sbattere contro la parte posteriore dell’autogrù. Solo all’ultimo momento due carabinieri che si trovavano nei pressi del mezzo di soccorso si sono messi in salvo, saltando gli stabilizzatori del mezzo d’opera e procurandosi delle escoriazioni. Illesi gli occupanti della Mini Cooper. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Piove di Sacco. Tutte le operazioni di soccorso sono terminate alle 8.