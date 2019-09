PADOVA. Maxiconcorso in Veneto per 70 infermieri, con 6.456 candidati convocati alle prove che si terranno il 24 e 25 settembre prossimi al Kioene Arena di Padova. Lo comunica oggi Azienda Zero, «centrale» regionale per gare e contratti delle aziende Ulss del Veneto. Nelle due giornate circa 1.600 candidati per turno espleteranno sia la prova scritta sia quella pratica.

Azienda Zero ha pubblicato sul proprio sito un video intuitivo con le indicazioni utili riguardanti gli aspetti organizzativi (logistica, indicazioni stradali, percorsi facilitati per persone con disabilità). Sono state allestite 16 postazioni per il riconoscimento dei candidati, oltre a un percorso dedicato per persone con disabilità o donne in stato di gravidanza o allattamento. È stato invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale (scadenza delle domande 10 ottobre) il concorso per Tecnico di Radiologia Medica.

Domani intanto, al Gran Teatro Geox sono convocati i 1.069 candidati per la prova scritta e pratica per 44 posti di Tecnico di Laboratorio Biomedico richiesti dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie.