Assalti al bancomat con l'esplosivo, sgominata banda

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo investigativo di Padova, con il supporto di 100 militari, tra cui anche le unità antiesplosivo del Nucleo Cinofili di Torreglia, sono impegnati nella conclusione di un'indagine iniziata lo scorso anno nei confronti di un gruppo criminale dedito alla commissione di assalti agli sportelli bancomat in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con l’utilizzo di potenti cariche esplosive artigianali che servivano per impadronirsi del denaro dopo avere fatto deflagrare i dispositivi di erogazione automatica. L’attività odierna è finalizzata a dare esecuzione a nove misure cautelari firmate dal gip del tribunale di Padova, su richiesta del pm che ha coordinato l’indagine, nonché 12 decreti di perquisizione. I destinatari delle misure sono stati rintracciati in varie province del Veneto e in un'altra provincia del Sud Italia.