AGGIORNAMENTO ORE 18.30 In Veneto non si ferma la crescita dei positivi al Coronavirus, che fa registrare 260 nuovi casi di positività, per un totale di 14.884 unità. Lo riferisce il report pomeridiano della Regione (15 aprile ore 17), che aggiorna con un +17 i decessi (+24 nelle ultime 24 ore), che toccano quota 959 tra ospedali e Rsa.

I segnali positivi arrivano dai pazienti in terapia intensiva che sono 214 con un calo di -5 pazienti. Pressoché stazionari quelli ricoverati in area non critica 1.403 (+1). I soggetti negativizzati 3.046. Vo' conferma zero nuovi contagi mentre Treviso tocca i +100.

Nel Vicentino, stando ai bollettini di Ulss 8 e Ulss 7 Pedemontana, nelle ultime 24 ore si sono registrate altre 4 vittime: una a Vicenza e tre all'ospedale di Santorso, tra cui un uomo di 51 anni. Salgono così a 120 i decessi negli ospedali vicentini dall'inizio dell'emergenza. I casi totali salgono invece a 2.196 (+61 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 479. Ancora in calo la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive: i ricoverati sono 254 (-8), di cui 29 in terapia intensiva.

ORE 10.30 In Veneto non si ferma la progressione del Coronavirus, che anche stamani fa registrare 110 nuovi casi di positività, per un totale di 14.624. I casi attualmente positivi sono invece 10.789. Lo riferisce l’ultimo report della Regione (15 aprile ore 8), che aggiorna con 7 vittime il bilancio dei decessi, cresciuti a quota 940 (tra ospedali e Rsa).

Buoni segnali arrivano dalle situazioni di Venezia e Rovigo che, oltre al cluster di Vo', segnano zero nella casella dei nuovi contagi. I pazienti in terapia intensiva sono 219 (+1), quelli ricoverati in area non critica 1.402 (-12). I soggetti negativizzati 2.895. Scendono di quasi mille unità le persone in isolamento che sono ora 16.958 (nell'ultimo report di ieri sera erano 17.931).