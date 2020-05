Anche ginnastica artistica torna pedana

GM

(ANSA) - PADOVA, 25 MAG - Sono tornati dopo due mesi a spolverarsi le mani di magnesia, a rimettere i piedi sul quadrato e sulla trave. In una palestra silenziosa, distanziati di 2 metri l'uno dall'altro, ma in qualche modo - tra regole ferree e disinfettante - anche la ginnastica artistica è ripartita. A Padova si è rimessa in moto la "Blukippe", società che conta 800 atleti, 70 istruttori, e che ha fatto dell'inclusione sportiva, con bimbi e ragazzi disabili inseriti nei comuni corsi, il suo marchio distintivo. Oggi i primi allenamenti per gruppi ristretti. Ragazzi e ragazze muniti di autocertificazione, a ciascuno viene misurata la temperatura prima dell'ingresso. Gli atleti arrivano già vestiti per la l'allenamento, hanno cambi e disinfettante personali, ogni attrezzo viene igienizzato dopo l'uso, e così vengono sanificate ogni mezzora le superfici d'alto contatto. Gli spogliatoi restano chiusi. I turni di allenamento non sono più suddivisi su 5 ma su 6 giorni la settimana, con orario raddoppiato, per 'diluire' le presenze.