ORE 16.30 Un nubifragio, con pioggia, grandine e vento, mette Noventa Vicentina sott'acqua (GUARDA IL VIDEO). La piazza davanti al municipio trasformata in un lago e decine di scantinati allagati soprattutto tra via Petrarca e via Fermi. Il maltempo si è abbattuto ieri pomeriggio con particolare violenza sul centro noventano: pochi minuti di forti precipitazioni, intorno alle 16.30, hanno messo alle corde il sistema di scolo delle acque, creando danni e disagi sia negli spazi pubblici che, soprattutto, nelle case private. A causa del violento fortunale, tombini e caditoie non sono riusciti a smaltire la grande quantità d'acqua, ripresentando e accentuando un problema che si era già manifestato altre volte in passato. La piazza si è trasformata in un lago con almeno una decina di centimetri d'acqua, mentre è andata peggio a molti scantinati e garage, dove l'acqua ha raggiunto anche il metro e mezzo di altezza. Decine le richieste di intervento dei vigili del fuoco, che sono tuttora al lavoro per cercare di contenere i danni. Il sindaco Mattia Veronese e l'assessore Paolo Borotto hanno attivato la macchina comunale per far fronte all'evento.

Dal pomeriggio di oggi in Veneto sono previste varie fasi di tempo instabile o perturbato, con crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi, diffusi e frequenti fino a metà della giornata di domani. Probabili temporali intensi, localmente persistenti con quantitativi abbondanti, occasionalmente anche molto abbondanti. Sulla base di questa situazione meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un bollettino che dichiara lo Stato di Attenzione (allerta gialla) sulla rete idraulica principale e di Preallarme (allerta arancione) per criticità idrogeologica, valevole fino alle 8 di lunedì 29 luglio. Lo Stato di Preallarme per criticità idrogeologica è dichiarato sull’intero territorio regionale.