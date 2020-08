Allerta gialla per criticità idrogeologica diramata dal centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto per il maltempo atteso da qui a martedì. A causare temporali e piogge la circolazione ciclonica di origine atlantica che porta ad un progressivo aumento dell'instabilità tra oggi, domenica 16 agosto, e martedì in tutta la regione.

Non si escludono fenomeni localmente intensi con forti rovesci, temporali, forti raffiche di vento e locali grandinate: oggi sulle zone montane e pedemontane; lunedì su tutta la regione.

L'allerta vale per i bacini di Alto Piave (attenzione rinforzata per la frana di Borca), del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini, nonché nel bacino di pianura del Basso Brenta e Bacchiglione.

Da mercoledì atteso nuovamente il sereno.