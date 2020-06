La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino messo da Arpav, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 28 e 29 giugno 2020, 30 giugno e primo luglio 2020, formulate in forma di tendenza, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 28 al primo luglio per le zone costiera e pianeggiante continentale del Veneto.

Le previsioni indicano nel pomeriggio-sera di oggi, domenica 28, possibile qualche rovescio e temporale sulle zone montane, non escluso specie verso sera anche sulla pedemontana. Domani, lunedì 29, dalle ore centrali, crescenti condizioni di instabilità a partire dalle zone alpine con rovesci e temporali da locali a sparsi, in possibile successiva estensione verso la pedemontana centro-orientale e la vicina pianura nord-orientale. Non si escludono locali fenomeni intensi specie sulle Dolomiti e su prealpi/pedemontana orientali. Alla luce di tali previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha, inoltre, dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla) e possibili fenomeni franosi superficiali nei bacini dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano, nel caso di temporali forti, da oggi fino alle ore 8 di martedì 30 giugno.