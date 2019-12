Medaglia d'argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow con il tempo di (1'52″88).

La vittoria è andata alla britannica Freya Anderson con il tempo di 1'52"77, che ha beffato tutti. Medaglia di bronzo per Heemskerk (1'53″35). Vince la britannica Anderson grazie ad un'eccezionale ultima vasca e chiusura in 1'52″77, beffando la Pellegrini.

Panziera chiude in ottava posizione (1'55″49).

Federica Pellegrini commenta la gara dopo la beffa subita dalla Anderson: «Era lontana in corsia 6 e non l'ho vista. Oggi non stavo bene. Ma niente scuse».