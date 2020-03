È morto oggi, al termine di una lunga malattia, l’ex sindaco di Oderzo Giuseppe "Bepi" Covre, parlamentare per la Lega Nord nel 1996. Aveva 70 anni. Imprenditore, apprezzato per la vivacità intellettuale, si autodefiniva un "leghista eretico" per le posizioni spesso autonome rispetto alla segreteria del Carroccio. Fu uno degli ideatori, con Giorgio Lago e Massimo Cacciari del Movimento dei sindaci del Nordest. Nel 2016 fu espulso dalla Lega, dopo essersi schierato a favore del referendum per la riforma costituzionale promossa da Matteo Renzi, in contrasto con il suo partito.

«Se ne va un amico, un pezzo di storia fondamentale della Lega che ha scritto pagine importanti nelle vicende della nostra comunità. Per trent’anni è stato un punto di riferimento: per noi che, ragazzini, cominciavano ad assaporare il gusto della politica; per una generazione di amministratori che hanno avuto in lui l’esempio di un grande sindaco, il primo a sdoganare la Lega». È un ricordo accorato quello che il governatore del Veneto, Luca Zaia, dedica a Giuseppe "Bepi" Covre, scomparso oggi all’età di 70 anni.

«Incallito autonomista, lo chiamavamo l’eretico (e a lui piaceva farsi definire così) - ricorda Zaia - per la sua capacità di esprimere le sue idee sempre con grande franchezza e lucidità di visione futura. Le chiacchierate con lui (l’ho sentito l’ultima volta la settimana scorsa) erano sempre un momento di importante confronto, con lui sempre attento e curiosi nel cogliere i segni del mondo che cambia, delle trasformazioni del popolo veneto, sempre capace di cogliere quelle sfumature che anticipano le trasformazioni della società». «Mi mancherà molto Bepi, il suo pensiero - conclude Zaia - ma anche il suo modo di intendere l’amministrazione e quella capacità di visione strategica che sono davvero di pochi. Portò i temi dell’autonomia dal Veneto a livello nazionale. Tutti gli dobbiamo qualcosa e dobbiamo essergli grati».